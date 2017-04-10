Сбербанк попросил суд признать банкротом тележурналиста Сагалаева

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости/Прайм. Сбербанк обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом тележурналиста Эдуарда Сагалаева, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Десятого апреля 2017 года Сбербанк обратился с заявлением о признании Эдуарда Сагалаева банкротом в связи с неисполнением последним обязательств по договору поручительства", — сказали в Сбербанке.

"Банк вынужден был пойти на данный шаг, поскольку иные способы разрешения сложившейся ситуации не принесли результатов. Копия заявления была направлена должнику", — заметили в пресс-службе Сбербанка.

Сагалаев — российский телевизионный деятель, журналист, глава Национальной ассоциации телерадиовещателей. С 1975 года занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В 1984-1988 годах был главным редактором молодежной редакции Центрального телевидения, создателем и ведущим программы "12-й этаж" и одним из руководителей программы "Взгляд".

В 1992 году Сагалаев создал Московскую независимую вещательную корпорацию (МНВК) и возглавил первый в России частный телеканал "ТВ-6 Москва". С февраля 1996 года по февраль 1997 года был председателем ВГТРК. C 2009 года — художественный руководитель и ведущий телеканала "Психология 21" (телекомпания "Стрим").