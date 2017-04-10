После стрельбы на АЗС в Подмосковье двое находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Три человека госпитализированы после перестрелки на АЗС в Подмосковье, еще один скончался в машине скорой помощи, заявил РИА Новости главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. Он уточнил, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла в понедельник на автозаправке в Домодедовском районе Московской области. Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

"В Домодедовскую центральную городскую больницу были доставлены четверо пострадавших, один из них скончался в машине скорой помощи", — сказал Осипов.

"Двум пострадавшим проведена операция, они находятся в тяжелом состоянии, третий находится в среднетяжелом состоянии, у него непроникающее огнестрельное ранение. В настоящее время им проводится все необходимые диагностические лечебные мероприятия", — добавил врач.

ГСУСК по Московской области подтвердило, что после инцидента три человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям — "убийство", "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц" и "незаконный оборот оружия и боеприпасов".