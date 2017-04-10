Суд арестовал математика по делу о призывах к беспорядкам в Москве

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы со второй попытки арестовал преподавателя математики Дмитрия Богатова по делу о призывах к массовым беспорядкам в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению", — сказал судья Евгений Найденов. Таким образом Богатов заключен под стражу до 8 июня. После этих слов мать Богатова, находящаяся в зале суда, упала в обморок.

Ранее этот суд отказался отправлять преподавателя математики в СИЗО, пояснив, что ему вменяется не тяжкое обвинение.

После отказа суда, по словам адвоката Богатова Алексея Тепцова, следователи предъявили преподавателю обвинение за призывы к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и за призывы к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ), а затем повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО.

Ранее сообщалось, что 29 марта 2017 года в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. По данному факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.

По данным следствия, 25-летний Дмитрий Богатов размещал свои материалы, используя серверы за рубежом, что позволяет скрыть следы. Следователи провели обыски у него дома, в ходе которых изъяли компьютер и другую технику, "используемые для передачи и распространения информации", а также "другие предметы, имеющие значение для расследования".

Следствие приобщило письмо из ФСБ России с предварительной оценкой, что "в опубликованных записях Богатова есть призывы к осуществлению террористической деятельности". Также следователь предоставил суду документы, подтверждающие, что 12 апреля Богатов собирался покинуть территорию РФ и направиться в Италию. Этим следователь обосновывал возможность обвиняемого скрыться от следствия и необходимость его заключения под стражу.

"Богатов осуществлял призывы осуществлять взрывы, поджоги и иные действия, устрашающие население, призывы к беспорядкам, сопротивлению действиям властей, насилию над человеком", — сказал следователь, добавив, что действия обвиняемого были направлены на дестабилизацию политической обстановки в стране.

Прокурор согласился со следователем, отметив, что Богатов "обладает навыками пользования интернет-технологиями", что позволит ему "уничтожить доказательства по делу".

По словам защиты, поездку за границу Богатов со своей супругой планировал задолго до обсуждаемых событий. Адвокаты обвиняемого сделали ряд запросов, из ответов на которые следует, что Богатов в момент публикации находился вне дома — это опрос супруги, находившейся с ним, и видеозапись с камер наблюдения магазина, куда заходил Богатов. Также защита обвиняемого заявила, что IP-адреса, с которых были "опубликованы экстремистские посты", расположены в Великобритании, Нидерландах и других местах. "Почему следователь решил, что именно Богатов делал указанные записи, не ясно", — сказал защитник.