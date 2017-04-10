Богатов не признал вину в призывах к массовым беспорядкам в Москве

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Преподаватель математики Дмитрий Богатов не признал вину в призывах к массовым беспорядкам в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Я не виновен, я полностью поддерживаю адвокатов. Я в указанное время был с супругой в спортивном зале, потом отправился в магазин, после чего не спеша отправился домой", — сказал Богатов.

Ранее в понедельник Богатова доставили в суд для рассмотрения повторной просьбы следствия о его аресте по делу о призывах к массовым беспорядкам в центре столицы.

Пресненский суд Москвы в минувшую пятницу отказался отправлять преподавателя математики в СИЗО, пояснив, что ему вменяется не тяжкое обвинение. После отказа суда, по словам адвоката Богатова Алексея Тепцова, следователи предъявили преподавателю обвинение за призывы к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и за призывы к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ), а затем повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО.

"Богатов против насилия, он вегетарианец, математик, избрал такой путь с наукой, для которой требуется отсутствие эмоций, холодный ум и расчет", — отметил один из его адвокатов Александр Мардвинов. Богатов также заявил, что всячески готов сотрудничать со следствием для установления истины и "очищения своего честного имени".

Ранее сообщалось, что 29 марта 2017 года в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. По данному факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.