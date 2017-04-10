Источник назвал причину стрельбы у АЗС в Подмосковье

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Стрельба у АЗС в Подмосковье началась после драки представителей двух компаний, которые занимаются частными перевозками и спорили из-за территории ведения деятельности, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.

Стрельба произошла на автозаправке в Домодедовском районе Московской области, один человек погиб, двое пострадали.

"Перед стрельбой завязалась драка двух групп представителей компаний, которые занимаются перевозками… По предварительным данным, участники конфликта оспаривали территорию ведения деятельности", — сказал источник.

РИА Новости пока не располагает официальном подтверждением этой информации.