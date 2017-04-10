На Ямале задержали 20 человек по подозрению в содействии экстремизму

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ задержали в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий округ на Крайнем Севере) 20 человек по подозрению в содействии экстремистской деятельности, сообщает в понедельник пресс-служба регионального отдела Росгвардии.

"В городе Ноябрьске при силовой поддержке ОМОН "Север" Росгвардии задержаны подозреваемые в содействии осуществлению экстремистской деятельности", — говорится в сообщении пресс-службы.

"В результате проведенных мероприятий благодаря слаженной работе полиции и управления ФСБ РФ по Тюменской области по подозрению в содействии экстремистской деятельности задержаны 20 человек", — сообщает Росгвардия. Кроме того, 17 человек были задержаны за нарушение миграционного законодательства, говорится в сообщении.

У задержанных изъяли религиозную литературу радикального толка и электронные носители информации.

Подозреваемые переданы в местный отдел МВД.