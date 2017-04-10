Подозреваемый в причастности к взрыву в петербургском метро обжаловал арест

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Защита гражданина Таджикистана Солика Ортикова, подозреваемого в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, обжаловала решение суда о его аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Жалоба адвоката, представляющего интересы Ортикова, зарегистрирована в суде", — сказала пресс-секретарь, пояснив, что дата ее рассмотрения будет назначена позднее. Ортиков отрицает свою причастность к преступлению, и адвокат просит освободить его.

Как сообщал Следственный комитет РФ, в четверг в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге, а также двое в Москве, в том числе Ортиков.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения; именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек и сам террорист.