В Домодедово задержали 10 тысяч поддельных сувениров с символикой FIFA

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Московские таможенники задержали более 10 тысяч поддельных сувениров с символикой FIFA в аэропорту Домодедово, в партии контрафакта среди прочего найдены товарные знаки, приуроченные к чемпионату мира по футболу-2018, который пройдет в России, говорится в сообщении ФТС.

Груз с наименованием "сувенирная продукция" в адрес физического лица прибыл в аэропорт из Гонконга.

"В результате досмотра выявлена партия товаров, а именно предметы сувенирной продукции, представляющие собой магниты и флаги, в общем количестве 10,1 тысячи единиц. Установлено, что на всех товарах нанесены различные товарные знаки, права на которые принадлежат Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA): "RUSSIA 2018", "WORLD CUP 2018", в том числе изобразительный товарный знак", — говорится в сообщении.

По выявленному факту домодедовской таможней проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении лица к ответственности за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.