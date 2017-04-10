В Ростове-на-Дону завели дело против главы ячейки Misanthropic division*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Уголовное дело возбуждено в отношении главы ростовского отделения запрещенной в РФ экстремистской организации Misanthropic division Романа Железнова, он задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее сообщалось, что министерство государственной безопасности ДНР не исключает причастности членов националистической организации Misanthropic Division, лидеры которой ранее взяли на себя ответственность за убийство командира ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола", к организации терактов на территории республики.

"Возбуждено дело в отношении главы этой организации Железнова по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ "Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что по версии следствия, участники ростовской ячейки по указанию Железнова также совершили нападение на журналиста интернет-издания "Кавказский узел" Владислава Рязанцева в Ростове-на-Дону в январе 2017 года. Тогда же полиция инициировала проверку по данному факту.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

*Экстремистская организация, запрещенная в России