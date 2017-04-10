МЧС считает поджог причиной пожара в Храме всех религий в Казани

КАЗАНЬ, 10 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Поджог, по предварительным данным, является наиболее вероятной причиной пожара в Храме всех религий в Казани, в результате которого в понедельник утром погиб один человек, сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

Сообщение о пожаре в Храме всех религий в Казани поступило оперативному дежурному ГУМЧС России по Татарстану в 04.15 мск в понедельник от очевидца. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение на втором этаже многоуровневого здания. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона работали по второму номеру вызова. В 6.51 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В ходе тушения пожара на втором этаже было обнаружено тело мужчины.

"На предварительную причину пожара могут указывать несколько обнаруженных очагов пожара и следы горючей жидкости. Причина поджога представляется наиболее вероятной", — сказал Родыгин.

При этом он отметил, что отрабатываются и другие версии пожара. "Окончательное решение будет принято после завершения пожарно-технической экспертизы. На месте работают специалисты судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория по Республике Татарстан", — добавил он.

По информации следственного управления СК РФ по Татарстану, входе тушения пожара было обнаружено тело 63-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур. По предварительным данным, мужчина жил при храме, где работал строителем. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Храм всех религий (международный культурный центр духовного единения) — архитектурное сооружение в казанском поселке Старое Аракчино, возведение которого было начато в 1994 году художником и скульптором Ильдаром Хановым. По замыслу автора и владельца комплекса, он сооружен как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. Всего проектом предусмотрены купола и другие знаковые элементы культовых зданий 16 религий, в том числе религиозных культов исчезнувших цивилизаций.