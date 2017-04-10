СК начал проверку после пожара в Храме всех религий в Казани

КАЗАНЬ, 10 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следственные органы начали проверку после пожара в Храме всех религий в Казани, где в понедельник утром погиб человек, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре в Храме всех религий в Казани поступило оперативному дежурному ГУМЧС России по Татарстану в 04.15 мск в понедельник от очевидца. На момент прибытия пожарных подразделений горел второй этаж многоуровневого здания. Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона работали по второму номеру вызова. В 6.51 мск открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В ходе тушения пожара на втором этаже было обнаружено тело мужчины.

"В ходе тушения пожара в Храме всех религий по улице Старо-Аракчинская города Казани обнаружено тело 63-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур. По факту обнаружения тела следственными органами начата доследственная проверка", — говорится в сообщении СУСК.

По предварительным данным, мужчина проживал и работал строителем в храме. В настоящее время ведется осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин отмечал, что в качестве возможных причин пожара рассматриваются поджог, неосторожное обращение с огнем, электротехнические причины.

Храм всех религий (международный культурный центр духовного единения) — архитектурное сооружение в казанском поселке Старое Аракчино, возведение которого было начато в 1994 году художником и скульптором Ильдаром Хановым. По замыслу автора и владельца комплекса, он сооружен как архитектурный символ религий, культур и цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся. В ансамбле соседствуют православная церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода.