На Камчатке нашли тела людей, попавших под лавину у Вилючинского вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела 31-летнего мужчины и девятилетнего ребёнка, попавших под лавину в районе вулкана Вилючинский на Камчатке, сообщила РИА Новости начальник руководитель пресс-службы краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

По данным МЧС, лавина сошла со склона вулкана Вилючинский со стороны бухты Саранная в воскресенье. По словам очевидцев, под снегом оказались два человека. Как позднее сообщили в правительстве края, под лавину попали мужчина и его сын.

"Тело мужчины обнаружено на глубине восемь метров. Ребёнок также находился под снегом на большой глубине", — сказала Ананьева, добавив, что тело мальчика нашли спустя время на той же глубине, что и отца.

Она отметила, что людей накрыло основной частью лавины. Предположительно, они спровоцировали сход снежной массы во время катания на снегоходе.

В поисково-спасательной операции были задействованы более 70 человек и 39 единиц техники. Спасатели и добровольцы обследовали тело лавины с помощью щупов и лопат. В поисках также принимали участие кинологи с собаками. В МЧС добавили, что спасательная операция на месте схода лавины завершена.