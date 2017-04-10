В Сургуте разыскивают двух подростков, сбежавших из спецшколы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апр — РИА Новости. Полиция Сургута разыскивает двух воспитанников местной специальной учебно-воспитательной школы для несовершеннолетних правонарушителей, которые сбежали 8 апреля, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.

"Подростки 15 и 13 лет самовольно покинули расположение спорткомплекса, где в субботу проводились соревнования по борьбе. В настоящее время между личным составом управления распространены ориентировки, ведется поиск несовершеннолетних", — уточнили в ведомстве.

По информации окружного управления МВД, беглецов ищут как на территории Сургута, так и близлежащих районов. "Пока подростков не нашли", — добавили в УМВД, отвечая на вопрос о результатах поиска.

Сургутская спецшкола оказалась в центре внимания после того, как в феврале в отношении ее 17-летнего воспитанника был возбужден ряд уголовных дел по обвинениям в вымогательстве, изнасиловании и истязаниях с применением пыток.