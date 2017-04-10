В московских больницах после железнодорожной аварии остаются семь человек

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (67)

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Семь человек, в том числе три ребенка, остаются госпитализированными в пяти столичных больницах после столкновения пассажирского поезда с электричкой в Москве, сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах столицы.

По данным Следственного комитета России, в субботу около 23 часов поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.

"По состоянию на 06.00 мск понедельника, в пяти лечебных учреждениях Москвы остаются госпитализированными семь человек, в том числе трое детей", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в лечебные учреждения Белоруссии госпитализированы пять человек.