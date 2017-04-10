На Камчатке под лавину в районе вулкана попали мужчина и ребенок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. Попавшими под лавину, которая сошла в районе вулкана Вилючинский на Камчатке в воскресенье, оказались 31-летний мужчина и девятилетний ребёнок, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным МЧС, лавина сошла со склона вулкана Вилючинский со стороны бухты Саранная. По словам очевидцев, отдыхающих в том районе, под снегом могли оказаться два человека. Информацию о том, кем являются пропавшие люди, в спасательном ведомстве не сообщали.

"Под лавину попали 31-летний мужчина и девятилетний мальчик. В настоящее время спасатели и добровольцы ведут активные поиски пропавших людей. С помощью лопат и щупов они обследуют тело лавины. В данных работах задействованы более 70 человек и 39 единиц техники. Спасатели намерены работать столько, сколько потребуется, пока люди не будут найдены", — приводит пресс-служба слова зампреда правительства Камчатского края Сергея Хабарова.

По его словам, в ближайшее время к поисковым работам также планируется привлечь учёных и военных.

"Планируется задействовать в поисках геолокатор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Также мы обратились к военным с просьбой принять участие в работах со специальным снаряжением, которое позволяет обнаружить под снегом металлические предметы", — сказал Хабаров.

Он добавил, что в крае на протяжении четырёх дней продолжается ещё одна поисково-спасательная операция. Сотрудники МЧС ищут двух рыбаков, которые пропали в акватории Авачинского залива 5 апреля. До настоящего времени людей обнаружить не удалось.