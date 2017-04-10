На Камчатке под лавину в районе вулкана попали мужчина и ребенок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. Попавшими под лавину, которая сошла в районе вулкана Вилючинский на Камчатке в воскресенье, оказались 31-летний мужчина и девятилетний ребёнок, сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Под лавину попали 31-летний мужчина и девятилетний мальчик. В настоящее время спасатели и добровольцы ведут активные поиски пропавших людей. С помощью лопат и щупов они обследуют тело лавины. В данных работах задействованы более 70 человек и 39 единиц техники. Спасатели намерены работать столько, сколько потребуется, пока люди не будут найдены", — приводит пресс-служба слова зампреда правительства Камчатского края Сергея Хабарова.
По его словам, в ближайшее время к поисковым работам также планируется привлечь учёных и военных.
"Планируется задействовать в поисках геолокатор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Также мы обратились к военным с просьбой принять участие в работах со специальным снаряжением, которое позволяет обнаружить под снегом металлические предметы", — сказал Хабаров.
Он добавил, что в крае на протяжении четырёх дней продолжается ещё одна поисково-спасательная операция. Сотрудники МЧС ищут двух рыбаков, которые пропали в акватории Авачинского залива 5 апреля. До настоящего времени людей обнаружить не удалось.