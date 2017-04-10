Два самолета из Москвы не смогли сесть в Кемерово из-за тумана

КЕМЕРОВО, 10 апр — РИА Новости. Два пассажирских самолета, выполнявшие рейсы Москва — Кемерово, в понедельник утром из-за сильного тумана не смогли приземлиться в столице Кузбасса и ушли на запасной аэропорт в Новосибирске, сообщили РИА Новости в справочной Кемеровского международного аэропорта "Алексей Леонов".

Согласно расписанию, самолеты должны были совершить посадку в Кемерово в 05.40 (01.40 мск) и 06.30 (02.30 мск). Речь идет о судах авиакомпаний "Аэрофлот" и S7.

"Оба (авиалайнера) должны были уже прилететь, но сели в Новосибирске в "Толмачево". У нас туман и видимость плохая. Обратные вылеты в Москву, соответственно, тоже задерживаются", — сказали в справочной.

По предварительным данным ведомства, направлявшийся из "Домодедово" рейс должен вылететь из Новосибирска в 10.40 (06.40 мск), второй рейс, который следовал из "Шереметьево", отправится из "Толмачево" в Кемерово в 18.40 (14.40 мск). Обратные рейсы запланированы через час после вылета с запасного аэродрома.

Как пояснили РИА Новости в Кемеровском гидрометцентре, туман образовался на большей части региона из-за перепада температур и повышенной влажности — 97%. В воскресенье днем воздух прогрелся до плюсовых отметок, а в ночь на понедельник похолодало. По данным метеорологов, ночью в Кемерово видимость составляла тысячу метров, затем уменьшилась до 200 метров, а с 06.00 (02.00 мск) составляет всего 50 метров.

"Такой туман называют адвективным — он наплывает при прохождении теплого воздуха над охлажденными поверхностями и более устойчив, чем радиационные, которые образуются осенью. Конечно, постепенно он будет рассеиваться, но еще продержится какое-то время, пока у нас переменная облачность и ветер три метра в секунду, то есть практически нет движения воздушных масс", — сказала агентству пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.