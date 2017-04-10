В Бурятии свыше четырех тысяч гектаров горит на землях минобороны

КРАСНОЯРСК, 10 апр — РИА Новости. Более 4 тысяч гектаров леса горит в Бурятии, из них самый крупный очаг находится в Еравнинском районе на землях министерства обороны, сообщила в понедельник пресс-секретарь агентства лесного хозяйства республики Александра Егорова.

"На утро 10 апреля в Бурятии зарегистрировано три возгорания на общей площади более 4 тысяч гектаров. Все они локализованы. Самый крупный очаг зафиксирован в Еравнинском районе на землях министерства обороны. Общая площадь пожара составляет 4 тысячи гектаров. Помимо этого два очага тушат в Заиграевском районе", — сообщила она.

По данным агентства, в выходные дни был потушен пожар в Тункинском национальном парке. Возгорание было обнаружено в субботу вечером и оперативно ликвидировано на площади 4 гектара. Причиной возникновения очага стало неосторожное обращение с огнем населением. На тушении были задействованы 10 сотрудников лесной охраны, местное население и 3 единицы лесопожарной техники. Также за выходные дни возгорания тушили в Прибайкальском, Бичурском и Заиграевском районах.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 24 возгорания, общая площадь, пройденная огнем, составляет 4509 гектаров. На всей территории Бурятии введен особый противопожарный режим.