На Камчатке спасатели ищут людей, оказавшихся под лавиной

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр — РИА Новости. Первая группа спасателей добралась к месту схода лавины на Камчатке, где под снегом могут находиться два человека, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

По данным спасательного ведомства, лавина сошла со склона вулкана Вилючинский со стороны бухты Саранная. По словам очевидцев, отдыхающих в том районе, под лавиной могли оказаться два человека. Предположительно, это любители экстремальных видов спорта.

"Первая группа спасателей, которая выдвинулась в район происшествия в воскресенье вечером, добралась до места и приступила к поискам пропавших возле вулкана Вилючинский людей. Сейчас там работают 18 человек. Они обследуют склон с помощью щупов. Спасателям помогают добровольцы", — сказала Ананьева.

По её словам, ещё одна автоколонна со спасателями продолжает движение в район вулкана. Группа состоит из 21 человека на 14 единицах техники. На одном из автомобилей едут специалисты института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, которые будут искать людей с помощью георадара.

"Кроме того, в район происшествия вылетел вертолёт МЧС Ми-8 со спасателями и кинологами на борту. Планируется, что в течение дня в поисках будут задействованы не менее 60 спасателей", — добавила Ананьева.

Она отметила, что информации о том, кем являются пропавшие люди, пока нет.