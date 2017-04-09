В центре Москвы неизвестный напал на курсантку МВД

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на курсантку МВД в центре Москвы, сообщается на сайте СК.

Инцидент произошел днем 9 апреля в Петроверигском переулке. Неизвестный догнал курсантку первого курса МВД России и ударил ее в живот острым предметом, в результате девушка получила проникающее колото-резаное ранение. Нападавший с места происшествия скрылся.

Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести, ей оказывается медицинская помощь.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает личность преступника.