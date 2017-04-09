Около 13 тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за аварийной ситуации

ВОРОНЕЖ, 9 апр — РИА Новости. Вторая за выходные авария на трубопроводе в Северном микрорайоне Воронежа оставила без воды 70 домов, в которых проживают около 13 тысяч человек, сообщает главное управление МЧС области.

По данным диспетчерской службы ЖКХ города, произошла аварийная ситуация на трубопроводе, в результате которой потребовалась замена задвижки.

"В 17.30 мск 9 апреля в МЧС России по Воронежской области поступила информация о замене задвижки трубопровода холодного водоснабжения по адресу: Воронеж, Коминтерновский район, ул. Новгородская, д. 125", — говорится в сообщении МЧС.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС области, без воды остаются порядка 70 домов с населением около 13 тысяч человек по улицам: Антонова-Овсеенко, Новгородская, Беговая, Хользунова, Солнечная, Остроухова. В зону отключения попали дома разной этажности.

Устранением аварийной ситуации занимается "Росводоканал Воронеж". Работы планируется завершить в ночь на понедельник.

Накануне в Северном микрорайоне в результате прорыва на трубопроводе без воды остался 18-й квартал по улицам Беговая, Лизюкова и Хользунова, в котором проживают около 10 тысяч человек. Аварию устранили около 20.30 мск.