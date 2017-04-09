Пострадавшие в ЧП пассажиры поезда Москва-Брест получат выплаты в "Согазе"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пострадавшие пассажиры поезда Москва-Брест смогут получить страховые выплаты в "Согазе", сообщила пресс-служба страховой компании.

По данным Следственного комитета России, в субботу около 11 часов вечера поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.

"АО "Согаз" является страховщиком ответственности АО "Федеральная пассажирская компания", осуществлявшей перевозку пассажиров поездом Москва-Брест, который в субботу вечером столкнулся с электричкой. Пострадавшие пассажиры поезда могут обратиться в "Согаз" за страховыми выплатами", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что для получения страховой выплаты пострадавшим необходимо предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату (его можно заполнить в офисе компании), документ от перевозчика о происшествии, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и продолжительности лечения, а также банковские реквизиты для перечисления страховой выплаты. Все, кто проходит в настоящее время лечение, могут обратиться за выплатой после выздоровления.

Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами (ФЗ-67), все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, включая железнодорожный, имеют, право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу. Максимальная сумма выплаты страховых компенсаций пострадавшим составляет до 2 миллионов рублей. Для пострадавших выплаты рассчитываются по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ, где за каждую травму полагается определённая сумма в зависимости от характера и тяжести полученной травмы.

Так, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить от 1 тысячи рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч. За несколько травм выплаты суммируются. В случае причинения вреда имуществу потерпевшего выплаты осуществляются в размере фактически причиненного ущерба, но не более 23 тысяч рублей.