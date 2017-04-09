Поезд, попавший в аварию в Москве, прибыл в Минск с огромным опозданием

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (63)

МИНСК, 9 апр — РИА Новости. Поезд Москва-Брест, столкнувшийся ночью с электричкой на западе российской столицы, прибыл в Минск, сообщили на станции "Минск-Пассажирский".

"Поезд прибыл в Минск с опозданием 5 часов 35 минут", — сказал РИА Новости представитель администрации станции.

Пассажиров поезда сопровождала медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО "РЖД". На минском вокзале дежурили машины белорусской "скорой помощи", чтобы в случае необходимости оказать медицинскую помощь пассажирам прибывшего состава.

По данным СК РФ, около 11 вечера субботы на западе столицы столкнулись поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка. Сообщалось, что пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы.

Как ранее сообщили в БЖД, локомотив попавшего в аварию поезда Москва-Брест был заменен, сам состав не пострадал, он проследует до конечной остановки, где будет подвергнут тщательному техническому осмотру.