Поисковую операцию на месте схода лавины на Камчатке начнут ночью

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр — РИА Новости. Поиск людей, который могли оказаться по лавиной, сошедшей со склона Вилючинского вулкана, планируют начать ночью, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

По данным спасательного ведомства, лавина сошла с северного или северо-восточного склона вулкана Вилючинский. По словам очевидцев, отдыхающих в том районе, под лавиной могут быть два человека. В районе происшествия находятся 40 человек. Предположительно, это любители экстремальных видов спорта. К вулкану вылетел вертолет МЧС.

"Вертолет со спасателями и кинологами на борту не смог приземлиться в районе происшествия. Темное время суток и снежные завихрения, которые создает винтами воздушное судно, ограничивают видимость пилотам, и они не смогли выбрать безопасное для посадки место. Сейчас вертолет возвращается в Петропавловск-Камчатский", — сказала Ананьева.

По ее словам, в то же время в район вулкана Вилючинский движутся два проходимых автомобиля с 18 спасателями.

"Спасатели готовы вести поиски людей в темное время суток. Для этого у них есть все необходимое оборудование", — отметила Ананьева.

Представитель МЧС добавила, что более подробная информация о происшествии появится после того, как в район схода лавины доберутся спасатели со спутниковыми телефонами. Мобильной связи возле вулкана Вилючинский нет.