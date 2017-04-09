Версия об экстренном торможении электрички в Москве пока не подтверждается
12:0109.04.2017
(обновлено: 12:16 09.04.2017)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Следственным комитетом России проверяются все версии столкновения поездов в Москве, версия об экстренном торможении для предотвращения наезда на пешехода пока не подтверждается, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным СК, в субботу около 11 часов вечера поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.
"В настоящее время активно проверяются все возможные версии столкновения. По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы", — говорится в сообщении.
Вечером в субботу на перегоне Фили — Кунцево машинист электрички Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека.
Система торможения электропоезда не сработала, электричка поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне поездом Москва – Брест.
С рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива поезда, несколько вагонов пригородного поезда были повреждены.
В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электричке — машинист, его помощник, два контролера и 20 пассажиров.
После столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.
Десять человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние двух уточняется. Среди госпитализированных двое подростков.
Всего за медицинской помощью обратились 50 пассажиров.
Пассажиры были эвакуированы в стационарные пункты размещения, поезд отбуксировали на Белорусский вокзал.
На фото: место столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
Ожидается, что поезд прибудет в Брест с пятичасовым опозданием.
Движение пригородных поездов на Белорусском направлении восстановлено.
На фото: сотрудники правоохранительных органов стоят в оцеплении на месте столкновения пассажирского поезда и электрички.