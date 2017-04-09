Версия об экстренном торможении электрички в Москве пока не подтверждается

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (62)

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Следственным комитетом России проверяются все версии столкновения поездов в Москве, версия об экстренном торможении для предотвращения наезда на пешехода пока не подтверждается, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным СК, в субботу около 11 часов вечера поезд дальнего следования Москва-Брест и электричка Москва-Усово столкнулись на западе Москвы. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. С рельсов сошли локомотив пассажирского поезда и 3 вагона электропоезда.

"В настоящее время активно проверяются все возможные версии столкновения. По результатам первоначальных следственных действий, в том числе после допросов машинистов, версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы", — говорится в сообщении.