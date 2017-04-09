В район вулкана на Камчатке, где сошла лавина, вылетел вертолет МЧС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 апр — РИА Новости. Вертолёт Ми-8 со спасателями и кинологами на борту вылетел в район вулкана Вилючинский на Камчатке, где под сошедшей лавиной могут находиться два человека, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

По данным спасательного ведомства, лавина сошла с северного или северо-восточного склона вулкана Вилючинский. По словам очевидцев, отдыхающих в том районе, под лавиной могут быть два человека. В районе происшествия находятся 40 человек. Предположительно, это любители экстремальных видов спорта.

"На борту вертолёта находятся спасатели и кинологи. Они взяли с собой щупы, лопаты, осветительные приборы, на случай если поиски придётся вести в тёмное время суток. Ориентировочное время в пути — около 40 минут", — сказала Ананьева.

Она добавила, что в районе вулкана нет мобильной связи, поэтому информации о происшествии пока очень мало.