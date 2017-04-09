СК возбудил дело после столкновения поездов в Москве

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (60)

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта после столкновения поезда с электричкой в Москве, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре в воскресенье.

По факту столкновения поездов ведомство ведет проверку, в ходе которой планируется оценить все обстоятельства сложившейся ситуации и действия причастных к ней лиц

"Московский межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного юго-западным следственным отделом Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате столкновения с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, движение на участке было временно приостановлено. В ЧП пострадали около 50 человек, из которых пятеро в настоящее время находятся в больнице.

В СК РФ также сообщили, что после столкновения поезда с электричкой в столице возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

По версии следствия, 8 апреля около 11 часов вечера на 9 километре 9 пикета перегона станций Фили-Кунцево-2 Белорусского направления МЖД произошло столкновение электропоезда Москва-Усово с двигавшимся за ним пассажирским поездом Москва-Брест. В результате столкновения пострадали более 50 человек, 12 из них были госпитализированы. Как отметили в СК, с рельс сошли локомотив пассажирского поезда и три вагона электропоезда. Сейчас следователи работают над сбором необходимой доказательственной базы.