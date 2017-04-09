В ДТП с автобусом на Урале число пострадавших выросло до четырех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Четыре человека пострадали при опрокидывания автобуса на севере Свердловской области, ведется доследственная проверка, сообщает в воскресенье региональное СУ СК РФ.

Ранее полиция сообщала о трех пострадавших.

По данным свердловского ГУ МВД, утром 9 апреля на 151-м километре трассы "Серов – Североуральск – Ивдель" с дороги вылетел и опрокинулся пассажирский автобус, направлявшийся из Екатеринбурга в Советский. В салоне находились 15 человек.

"По предварительным данным, четверо граждан (водитель и трое пассажиров) получили травмы в виде ушибов. По данному факту следственным отделом по городу Ивдель организовано проведение доследственной проверки на предмет качества оказания услуг по перевозке граждан на рейсовом автобусе", — уточняет СУ СК.

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