Источник: при взрыве в пятиэтажке в Таганроге были повреждены 12 квартир

Взрыв газа в жилом доме в Таганроге (11)

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Двенадцать квартир повреждены, по предварительным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси в 5-этажном жилом доме в Таганроге, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах Ростовской области.

"На месте взрыва на пятом этаже проводится разбор конструкций. Предварительно частично повреждены 12 квартир", — сказал собеседник агентства.

По его словам, конструкции здания будут обследованы на пригодность к дальнейшей эксплуатации при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна".

"В пункте временного размещения находится 64 жильца дома. Запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросам жизнеобеспечения людей", — добавил собеседник агентства.

По данным МЧС, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Таганроге погибли два человека. Ранее сообщалось о частичных разрушениях четырех квартир на пятом этаже.