Врачи сообщили о состоянии двух пострадавших при хлопке газа в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Состояние двух пострадавших при хлопке бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Таганроге Ростовской области оценивается как средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель областного Минздрава.

Кроме того, по данным ведомства, в результате происшествия один человек погиб. Ранее ГУ МЧС сообщило, что число погибших увеличилось до двух — второй погибший был обнаружен под завалами.

Сообщалось также об эвакуации порядка 150 человек из жилого дома в Таганроге после хлопка в одной из квартир, есть частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже. По данным источника агентства в экстренных службах региона, произошел взрыв бытового газа. Следователи проводят проверку по факту взрыва.

"В результате происшествия один человек погиб, двое госпитализированы в стационары, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводятся все необходимые диагностические мероприятия, оказывается медицинская помощь. Также медицинская помощь оказывается эвакуированным на месте происшествия", — пояснил собеседник агентства.

По предварительным данным, в одной из квартир на пятом этаже жилого дома по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали две женщины, 1969 и 1996 года рождения, и мужчина 1951 года рождения. Пострадавшая 1996 года рождения скончалась в машине скорой медицинской помощи. Остальные пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время жильцов дома разместили в пункте временного размещения на базе детского сада. По словам представителя МЧС, в результате взрыва возгораний не было, частично разрушены строительные конструкции в квартирах пятого этажа. Кроме того, обрушено перекрытие кровли в квартире, где произошел взрыв.

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