СК в Таганроге проводит проверку после взрыва газа в жилом доме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Следователи проводят проверку после взрыва бытового газа в одной из квартир пятиэтажного дома в Таганроге, в результате которого погиб человек, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили об эвакуации порядка 150 человек из жилого дома в Таганроге после взрыва в одной из квартир, два человека пострадали, один погиб, есть частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже. По данным источника агентства в экстренных службах региона, произошел взрыв бытового газа.

"В следственный отдел по Таганрогу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области поступило сообщение о госпитализации трех граждан в медицинское учреждение в результате хлопка бытового газа в одной из квартир, расположенных в Таганроге. По данному факту проводится доследственная проверка", — пояснила Гагалаева.

По предварительным данным, в одной из квартир на пятом этаже жилого дома по улице Шаумяна произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали две женщины, 1969 и 1996 года рождения, и мужчина 1951 года рождения. Пострадавшая 1996 года рождения скончалась в машине скорой медицинской помощи. Остальные пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

"В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия. Также на месте происшествия работают все экстренные службы. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", — уточнила Гагалаева.

В настоящее время жильцов пятиэтажного дома разместили в пункте временного размещения на базе детского сада. По словам представителя МЧС, в результате взрыва возгораний не было, частично разрушены строительные конструкции в квартирах пятого этажа. Кроме того, обрушено перекрытие кровли в квартире, где произошел взрыв.