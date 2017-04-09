В Таганроге взрыв бытового газа унес жизнь одного человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в результате хлопка в жилом доме в Таганроге, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС РФ.

"Один человек погиб, двое пострадали в результате хлопка в жилом доме в Таганроге", — сказал собеседник агентства.

Ранее в главке МЧС по Ростовской области сообщили об эвакуации порядка 150 человек из жилого дома в Таганроге после взрыва газа в одной из квартир, три человека пострадали, есть частичные разрушения четырех квартир на пятом этаже.