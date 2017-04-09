Источник: в Таганроге произошел взрыв бытового газа в жилом доме
06:3109.04.2017
(обновлено: 06:38 09.04.2017)
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Таганроге, пострадали три человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир пятиэтажного дома по адресу улица Шаумяна 12 / 1. По предварительным данным, пострадали три человека, двое из них госпитализированы", — сказал собеседник.
"Четыре квартиры пострадали, эвакуированы порядка 150 человек", — добавил он.
Причина взрыва уточняется, заключил источник.