В Москве в столкновении поездов пострадали два гражданина Белоруссии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Двое граждан Белоруссии пострадали, по предварительным данным, при столкновении электрички и пассажирского поезда на западе Москвы, сообщает министерство иностранных дел республики.

"По предварительным данным, среди пострадавших в результате железнодорожной аварии два гражданина Беларуси", — говорится в микроблоге ведомства в Twitter

Ранее МЧС России опубликовало список из 12 человек, госпитализированных в московские больницы после ЧП с поездами. Белорусская железная дорога опубликовала список из восьми человек, пострадавших при столкновении поездов. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что среди пострадавших есть иностранцы.