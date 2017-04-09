США
9.049 апреля07:28МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Десятки пострадавших: в Москве электричка столкнулась с поездом на Брест

Сюжет:
Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (53)
06:1009.04.2017
(обновлено: 06:20 09.04.2017)
32768840
Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Резко затормозившая подмосковная электричка столкнулась с поездом Москва — Брест в ночь на воскресенье на западе российской столицы. Несколько вагонов сошли с рельсов, несколько десятков человек пострадали, среди них иностранные граждане. Спасатели разбирают завалы, чтобы восстановить движение по железной дороге.

Экстренное торможение

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Источник: пять человек остаются в больницах после аварии поездов Москве
В субботу в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, сообщили в РЖД.

Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка самопроизвольно поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест, говорится в сообщении.

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Спасатель рассказал о ходе эвакуации из столкнувшихся поездов в Москве
В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, пояснили в РЖД. Представитель МЧС в свою очередь рассказал, что были повреждены четыре вагона электрички и локомотив поезда дальнего следования.

Как рассказал очевидец инцидента в эфире телеканала "Москва 24", удар был "очень сильный". "Мы стояли в тамбуре поезда, почувствовали резкий удар. Очень сильный. Были у пары человек ушибы, сильных травм нет", — сказал он.

Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом дальнего следования на западе Москвы, передал корреспондент РИА Новости с места событий.

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В московских больницах находятся 14 пострадавших при столкновении поездов
На месте происшествия видно, что половина вагона электрички лежит наискось одним краем на рельсах, другим — в овраге. Спасатели и сотрудники ремонтных служб готовятся с помощью аварийного поезда оттащить части подвижного состава, чтобы освободить пути.

"По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя управления", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

Пострадавшие и госпитализированные

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В РЖД сообщили о 50 пострадавших после столкновения поездов в Москве
В поезде в момент столкновения находились более 450 человек, сообщили следователи.

"В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова.

Центральная пригородная пассажирская компания в свою очередь сообщила, что в электричке находились 20 человек, но никто из них не пострадал. По предварительной информации РЖД, в хвосте электропоезда пассажиров не было.

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МЧС обнародовало список госпитализированных после аварии поездов в Москве
"По имеющейся информации, в электричке находились 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Все пассажиры покинули пригородный поезд и были доставлены до ближайшей станции Кунцево", — говорится в сообщении пригородной компании.

По данным следствия, в результате столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.

В РЖД приводили также предварительные данные о 50 пассажирах, обратившихся за медицинской помощью.

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Поезд Москва - Брест отправится с Киевского вокзала
Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что были госпитализированы 12 человек, в том числе шесть в тяжелом состоянии. "Спасателями совместно с медиками эвакуировано больше 20 человек, в настоящее время 12 человек находятся в стационаре, в том числе шесть из них — в тяжелом состоянии", — сказал он.

Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям поручил брать на жесткий контроль "каждого пострадавшего по жизненным показаниям". "Приоритет — люди пожилого возраста и дети", — сказал он.

Представитель Всероссийского центра медицины катастроф Игорь Радченко позже рассказал, что в больницах остаются 12 человек. "За помощью обратились 28 человек, в том числе пять детей", — сказал он и добавил, что изначально врачи госпитализировали 13 человек, среди которых два ребенка.

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Московские власти окажут помощь пострадавшим при столкновении поездов
"Один взрослый уже выписан, остаются госпитализированными 12 человек", — заключил Радченко.

МЧС опубликовало список 12 госпитализированных, десять из них в состоянии средней степени тяжести, состояние еще двух уточняется. Среди госпитализированных двое подростков.

Пучков сообщил, что среди пострадавших при столкновении поездов есть иностранцы. "По предварительным данным, есть пострадавшие и жители России, и ряда других стран", — сказал глава МЧС.

МИД и посольство Белоруссии в России сообщили, что отслеживают ситуацию со столкновением поездов.

© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

Движение остановлено, полотно расчищается, автобусы пущены

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Компенсационные автобусы будут работать до восстановления движения на МЖД
Движение на месте столкновения было остановлено.

Московские власти сообщили, что восстановление движения ожидается к 7.00.

"По информации Московской жд-филиала ПАО РЖД, движение на Белорусском направлении будет восстановлено к 7.00 сегодня", — сообщается в микроблоге департамента транспорта Москвы в Twitter.

Глава МЧС распорядился оперативно отправить четыре задержанных в Москве поезда по объездным магистралям.

"Четыре поезда, которые задержаны — сейчас я поставил задачу железной дороге, чтобы быстро и оперативно по объездным магистралям отправили, в том числе организовали информирование встречающих о графике и времени прибытия", — сказал Пучков журналистам.

"Четыре пассажирских поезда, которые должны были следовать по Белорусскому направлению МЖД, будут отправлены до своих станций назначения альтернативными маршрутами: через Киевское направление и Большое железнодорожное кольцо", — уточнили в РЖД.

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
На месте столкновения поездов в Москве будет работать тяжелая техника
Электрички планируется запустить к утру, добавил Пучков.

"Первая электричка будет пущена согласно расписанию в 04.40 утра", — сказал позже начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

Железнодорожное полотно в результате ЧП не пострадало, добавил он.

Глава МЧС потребовал направить тяжелую технику на место столкновения поездов, чтобы ускорить работы по ликвидации последствий аварии. "Направьте в зону чрезвычайной ситуации тяжелую технику, чтобы быстро и оперативно убрать весь металлом с путей и провести благоустройство территории", — сказал он в ходе оперативного совещания.

Министр подчеркнул, что работы должны завершиться рано утром. Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что "РЖД окажет помощь в предоставлении средств для разборки поврежденного локомотива и вагона электрички".

По данным МЧС, к ликвидации последствий происшествия привлечены более 170 человек и около 70 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда. Столичный главк МЧС сообщал, что работы на месте столкновения пассажирского поезда и электропоезда на западе Москвы планируется завершить к 5.00 воскресенья.

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пассажиров поезда Москва - Брест будет сопровождать медицинская бригада РЖД
Центральная пригородная пассажирская компания и власти Москвы организовали компенсационные автобусные маршруты между Белорусским вокзалом и подмосковным Одинцово. По информации компании, организовано автобусное сообщение от Белорусского вокзала и станций "Беговая", "Фили", "Кунцево-1" до "Одинцово".

Компенсационные автобусы, которые по поручению мэра запустили власти Москвы, действовали до последнего пассажира и перевезли около 500 человек. "Компенсационные автобусы вывезли всех пассажиров с Белорусского вокзала и Одинцово… 30 компенсационных автобусов перевезли около 500 пассажиров", — следует из сообщения дептранса столицы в Twitter.

Президент ОАО РЖД Олег Белозеров. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РЖД прервал отпуск из-за столкновения поездов в Москве
"На Белорусском вокзале и ж/д станции Одинцово больше нет пассажиров", — добавили в департаменте.

"Департамент транспорта Москвы выделил 10 автобусов до Одинцово для перевозки пассажиров Московской железной дороги, где временно нет движения пригородных поездов", — пояснили РИА Новости в пресс-службе и уточнили, что перевозка для пассажиров бесплатная.

Ситуацию на автомобильных дорогах столкновение поездов не осложнило, сообщили РИА Новости в транспортном комплексе столицы. "В районе улицы Герасима Курина осложнений движения не наблюдается", — сообщила собеседница.

© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

Поезд отправится в Брест

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом в Москве
Все пассажиры, кроме госпитализированных, были эвакуированы в стационарные пункты размещения.

Сам поезд после столкновения с электричкой был отбуксирован на Белорусский вокзал. "В 01.40 пассажирский состав отцепили от локомотива и отбуксировали резервным локомотивом на Белорусский вокзал", — сообщает РЖД.

С Белорусского поезд перебазируется на Киевский вокзал столицы, откуда отправится в Брест, сообщил вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

Пассажиров будут сопровождать медики РЖД. "Пассажиров поезда №3 будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО "РЖД", — сообщила компания. В медицинской бригаде, которая будет сопровождать поезд, — два врача с необходимой медицинской укладкой, сообщили главе МЧС на совещании.

© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы

Поручение президента

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пучков рассказал о состоянии госпитализированных в Москве пассажирах поезда
Президент России Владимир Путин поручил принять все необходимые меры после столкновения пассажирского поезда и электрички в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сразу после столкновения поезда и электрички президенту было доложено об этом инциденте", — сказал он.

"Мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии", — продолжил Песков.

Он добавил, что "Путин поручил предпринять все необходимое для исправления ситуации".

Столкновение пассажирского поезда и электрички на западе Москвы
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Столкновение поездов на западе Москвы не осложнило автомобильное движение
Пучков лично прибыл на место происшествия.

В РЖД после столкновения поездов был создан оперативный штаб. Сначала сообщалось, что его возглавил первый вице-президент компании Анатолий Краснощёк. Позже в РЖД сообщили РИА Новости, что Белозеров прервал отпуск и возглавил оперативный штаб компании, созданный в связи со столкновением поезда и электрички.

Собянин поручил оказать пострадавшим при столкновении поездов необходимую медицинскую помощь.

"Мэр Москвы дал поручение соответствующим ведомствам оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в этом происшествии", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

Комментировать
+
Происшествия
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Larisa.vanik
Из-за одного человека,который оказался на рельсах в момент следования электрички...Вы только подумайте! Десятки пострадавших,повреждения вагонов,тяжелая техника и 170 человек,которые устраняют последствия! А также-наши с вами деньги...Министр МЧС, президент России,мэр, президент РЖД! Все ночь не спят! Из-за одного идиота!
07:08
09.04.2017
ОтветитьНе отвечать
novogas
<Глава МЧС распорядился оперативно отправить четыре задержанных в Москве поезда по объездным магистралям.

"Четыре поезда, которые задержаны — сейчас я поставил задачу железной дороге, чтобы быстро и оперативно по объездным магистралям отправили, в том числе организовали информирование встречающих о графике и времени прибытия", — сказал Пучков журналистам.>
И сразу понятно, кто здесь Главный командарм. Или это журналисты напутали ? И расставили своеобразные приоритеты в Ж/Д
06:54
09.04.2017
ОтветитьНе отвечать
justgoer
Что ж за напасть-то?!
06:39
09.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена