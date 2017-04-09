В московских больницах находятся 14 пострадавших при столкновении поездов

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Четырнадцать пострадавших при столкновении электропоезда и пассажирского поезда на западе Москвы находятся в столичных больницах, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В связи с аварией на железной дороге в больницах Москвы находится 14 человек. Врачи оказывают необходимую помощь. Запущены компенсационные маршруты. Вместе с РЖД ликвидируем последствия ЧП", — сообщается на странице Собянина в соцсети "ВКонтакте".

Ранее МЧС России опубликовало список из 12 человек, госпитализированных после ЧП с поездами.

По информации РЖД, 8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Как сообщалось, из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом сообщением Москва – Брест. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички.