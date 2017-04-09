Всех пассажиров вывезли с Белорусского вокзала и Одинцово

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Всех пассажиров вывезли с Белорусского вокзала и из Одинцова после столкновения поезда с электричкой на западе Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Компенсационные автобусы вывезли всех пассажиров с Белорусского вокзала и Одинцово… 30 компенсационных автобусов перевезли около 500 пассажиров", — следует из сообщения, опубликованного в Twitter.

"На Белорусском вокзале и жд станции Одинцово больше нет пассажиров", — добавили в департаменте транспорта.

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. Глава МЧС России сообщил, что среди пострадавших есть иностранные граждане.