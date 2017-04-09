Ж/д движение на Белорусском направлении в Москве восстановят к семи утра

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Движение на Белорусском направлении Московской железной дороги будет восстановлено к 7 утра воскресенья, сообщает департамент транспорта Москвы.

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. МЧС России сообщило, что среди пострадавших есть иностранные граждане.

"По информации Московской жд-филиала ПАО РЖД, движение на Белорусском направлении будет восстановлено к 7:00 сегодня", — сообщается в микроблоге департамента в Twitter.