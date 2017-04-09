Движение электропоездов на участке Фили – Кунцево на МЖД остановлено

Столкновение пассажирского поезда с электричкой в Москве (13)

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Движение электропоездов остановлено на участке Фили – Кунцево белорусского направления Московской железной дороги, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.

В ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы.

"По техническим причинам нет движения электропоездов на участке Фили – Кунцево белорусского направления МЖД", — говорится в сообщении.

Как отмечается, для пассажиров назначены компенсационные автобусы, которые следуют от станции "Москва Белорусская" до подмосковного "Одинцово". Пригородная пассажирская компания просит следить за изменениями в расписании.