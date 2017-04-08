На западе Москвы столкнулись поезд дальнего следования и электричка

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Поезд дальнего следования и пустая электричка столкнулись на западе Москвы, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

Инцидент произошел на Белорусском направлении у дома 4 по улице Герасима Курина. Поезд двигался в сторону Московской области. По предварительным данным, пострадали четыре человека. С рельсов сошли два вагона: один — поезда, второй — электрички.

Представитель столичного главка МЧС ранее сообщил РИА Новости, что три человека пострадали в результате инцидента на железной дороге на западе Москвы.

Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва — Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m — Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.

​