В Новороссийске автобус с израильскими туристами попал в ДТП

КРАСНОДАР, 8 апр — РИА Новости, Светлана Берило. Автобус, перевозивший 16 туристов из Израиля, попал в ДТП с машиной "ГАЗель" на въезде в Новороссийск в субботу вечером: пять человек доставлены в больницу, из них двое ехавших в "ГАЗели" госпитализированы, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть МВД по Новороссийску в субботу около 20.30.

По предварительным данным, на въезде в город машина "ГАЗель" при развороте столкнулась с туристическим автобусом, где ехали 16 туристов из Израиля.

"В результате ДТП пять человек были доставлены в больницу Новороссийска, двое из них были госпитализированы: водитель и пассажир "Газели", — информирует ведомство.

Там добавили, что сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.