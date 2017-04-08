Суд отложил рассмотрение ареста математика по делу о призывах к беспорядкам

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отложил на 10 апреля повторное рассмотрение ареста обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам в центре Москвы преподавателя математики Дмитрия Богатова, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Алексей Тепцов.
"Суд отложил на понедельник рассмотрение ходатайства, удовлетворив нашу просьбу, и тем самым дал нам возможность подготовиться", — сказал адвокат, отметив, что суд продлил срок задержания преподавателя на 72 часа.
"Срок задержания истекает во вторник", — пояснил он.