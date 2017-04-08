Суд отложил рассмотрение ареста математика по делу о призывах к беспорядкам

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отложил на 10 апреля повторное рассмотрение ареста обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам в центре Москвы преподавателя математики Дмитрия Богатова, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Алексей Тепцов.

В пятницу этот суд отказался арестовывать преподавателя математики, пояснив, что ему вменяется не тяжкое обвинение. После отказа суда, по словам Тепцова, следователи предъявили преподавателю обвинение в призывах к массовым беспорядкам (статья 212 УК РФ) и призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ), а затем повторно обратились в суд с просьбой отправить математика в СИЗО.

"Суд отложил на понедельник рассмотрение ходатайства, удовлетворив нашу просьбу, и тем самым дал нам возможность подготовиться", — сказал адвокат, отметив, что суд продлил срок задержания преподавателя на 72 часа.

"Срок задержания истекает во вторник", — пояснил он.