В Екатеринбурге предположительно коллекторы избили мальчика-инвалида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. В Екатеринбурге 11-летний мальчик-инвалид подвергся нападению, предположительно, коллекторов, по факту ведется доследственная проверка, сообщает в субботу СУ СК РФ по Свердловской области.

По информации управления, по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении по факту инцидента уголовного дела.

"Согласно предварительным данным проверки, в городе Екатеринбурге трое неизвестных мужчин, предположительно, сотрудники коллекторского агентства, избили ученика пятого класса коррекционной школы. Избиение произошло в лифте дома, где проживает ребёнок со своей матерью. Со слов пострадавшего известно, что мужчины требуют с его матери денежный долг в размере 300 тысяч рублей, хотя, как поясняет сама мать пострадавшего ребенка, такого денежного долга за ней не числится", — уточняет ведомство.

По данным пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, полиция также ведет проверку по факту случившегося. Мальчик направлен на судебно-медицинское освидетельствование.

Свердловская облпрокуратура добавляет, что будет выясняться, действительно ли был погашен долг, о котором идет речь, и, кроме того, у банка-кредитора запросят информацию о том, какой организации передавались финансовые обязательства по кредиту.

По сведениям местных СМИ, долг числился не за мамой мальчика, а за ее сестрой, выплатившей сумму, но якобы не погасившей проценты по ней.