Иркутскому юноше грозит тюрьма за оскорбление чувств верующих в соцсети

ИРКУТСК, 8 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против 19-летнего иркутянина, опубликовавшего в социальной сети пост, оскорбляющий чувства верующих, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

"По версии следствия, в 2015-2016 годах молодой человек на своей странице в одной из социальных сетей разместил материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь ему грозит до года колонии по части 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".

Как сообщает пресс-служба, следователи провели обыски и установили свидетелей, изъяли оборудование. Молодой человек уже дает признательные показания. Допрашиваются также свидетели.