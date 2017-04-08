После нападения на сотрудников полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело

НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту обстрела патрульного автомобиля в Малгобеке, в результате которого погибли два сотрудника полиции, сообщает СУСК по региону.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в ночь на субботу в Малгобеке неизвестные обстреляли из автоматического оружия полицейский патруль, передвигавшийся на автомобиле. В результате нападения погибли два сотрудника полиции.

"По данным следствия, примерно в 1 час 30 минут неустановленные лица на улице Промышленная в Малгобеке произвели множественные выстрелы из огнестрельного автоматического оружия в двух инспекторов ДПС МО МВД России "Малгобекский", передвигавшихся на служебном автомобиле марки "ВАЗ-21070", — говорится в сообщении.

В результате обстрела полицейские получили ранения различной степени тяжести, от которых скончались в больнице. По данным следствия, также сгорела полицейская машина.

"В ходе осмотра места происшествия изъяты гильзы, предположительно, калибра 7,62 и 5,45 миллиметра", — отмечает СУСК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.