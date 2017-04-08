В Тибете выявили первый случай заражения человека птичьим гриппом H7N9

ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N9 выявлен в Тибетском автономном районе КНР, говорится в сообщении местного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.
Отмечается, что после подтверждения заражения мужчины власти приняли решение закрыть рынок, где он торговал, а также приостановить продажу живой домашней птицы в регионе. Принимаются меры по профилактике распространения вируса.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.
Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.