СК завел дело на мужчину, ударившего ножом полицейского в Москве

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Столичные следователи завели уголовное дело после того, как мужчина ударил ножом полицейского, выяснявшего обстоятельства уличного конфликта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что мужчина ударил полицейского ножом в спину при выяснении обстоятельства конфликта на востоке Москвы, он был задержан. Полицейского госпитализировали. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что нападавший был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ)", — сказала Иванова.

По ее словам, инцидент произошел вечером в пятницу. Два сотрудника полиции прибыли во двор одного из домов на востоке Москвы для урегулирования уличного конфликта. Один из участников конфликта два раза ударил ножом полицейского. Второму сотруднику полиции "удалось пресечь противоправную деятельность нападавшего".

Раненый полицейский был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия, добавила представитель ведомства.