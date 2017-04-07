На востоке Москвы нетрезвый мужчина ударил полицейского ножом

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мужчина ударил полицейского ножом в спину при выяснении обстоятельства конфликта на востоке Москвы, в настоящее время он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Около 21.16 на службу "02" поступило сообщение о конфликте граждан во дворе жилого дома. На место выдвинулся экипаж полиции. На месте полицейский опрашивал возможных очевидцев происшествия, после чего из подъезда вышел мужчина и неожиданно нанёс удар ножом полицейскому в спину", — сказал дежурный офицер.

По его словам, нападавший был задержан, его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Раненый полицейский был госпитализирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что, по предварительным данным, ранение не задело важных внутренних органов. Как сообщил источник, нападавший был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения — полицейские выясняют в настоящий момент, в каком именно.