В Москве водолазы с помощью крана подняли из пруда затонувший BMW

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Столичные водолазы помогли достать из пруда на юго-востоке Москвы затонувший в пятницу BMW, автомобиль оказался от берега в 20 метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что автомобиль BMW упал в пруд и затонул в пятницу днем в районе Марьино на юго-востоке Москвы после столкновения с легковым автомобилем Mazda. Происшествие случилось на пересечении Батайского проезда и улицы Маршала Голованова. Двоих пострадавших доставили в больницу на вертолете. Обстоятельства ДТП выясняются.

"Автомобиль затонул в 15-20 метрах от берега. Он погрузился на глубину около трёх метров. Кран не мог его вытащить из водоёма ввиду того, что автомобиль упал прямо под линией электропередачи. Четыре водолаза Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах погрузились в пруд и прикрепили к автомобилю спецустройства. Дальше сработал кран", — сказал собеседник агентства.