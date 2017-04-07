Суд оставил на свободе подозреваемого в призывах к беспорядкам в Москве

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в пятницу не стал арестовывать преподавателя математики Московского финансово-юридического университета по делу о призывах через интернет к организации массовых беспорядков в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд отказал в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Богатова Дмитрия", — сказал судья Евгений Найденов.

В ходе заседания следователь сообщил, что в квартире педагога изъяли технику, а после исследования ее содержимого Богатову предъявят обвинения.

"Предъявление обвинения планируется после осмотра техники", — сказал следователь.

Преподаватель не признает свою вину, отмечая, что "скрываться от органов правосудия не намерен".

Ранее сообщалось, что 29 марта 2017 года в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. По данному факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.