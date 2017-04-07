У подозреваемого в причастности к теракту в Петербурге нашли оружие

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Следователи нашли у подозреваемого в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга Содика Ортикова арсенал оружия, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

"При обыске у него нашли пистолет системы Макарова, две тротиловые шашки, гранату и взрывчатое вещество", — сказал следователь.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек.

Как сообщал Следственный комитет РФ, в четверг в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.